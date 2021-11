Frau (28) in Istanbul mit Samuraischwert getötet

In der Türkei hat ein besonders brutaler Frauenmord für großes Aufsehen gesorgt. Ein Mann zog am Mittwoch mit einem Samuraischwert bewaffnet durch Istanbul. Kurze Zeit später griff er auf offener Straße eine 28-Jährige an. Die Architektin erlag später in einem Krankenhaus ihren Verletzungen. Der Täter gab nach der Tat an, „aus Langeweile“ getötet zu haben.