Uni Oxford testet Ivermectin-Wurmmittel bei Corona

WHO rät zum Einsatz von Ivermectin ab

Obwohl die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie europäische und US-amerikanische Aufsichtsbehörden vom Einsatz von Ivermectin bei Covid-19-Patienten abgeraten haben, wird es in einigen Ländern, darunter Indien, zur Behandlung der Krankheit eingesetzt. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, forderte unterdessen, dass auf „Impfskeptiker und Impfleugner“ zugegangen werden müsse.