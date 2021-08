US-Amerikaner nehmen Tiermedikament gegen Corona

Gegen das Coronavirus habe das Medikament jedoch keinerlei Wirkung, so die FDA. Man habe bereits viele Berichte von Patienten erhalten, die in Krankenhäusern behandelt mussten, nachdem sie sich selbst mit Ivermectin behandelt hatten, berichtet die Behörde. Die hohe Dosierung des Wirkstoffes, wie sie in Tierarzneimitteln vorliegt, könne beim Menschen zu Vergiftungserscheinungen führen, warnen Experten.