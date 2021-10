Entwurmungsmittel: Kickl will mit Mückstein reden

Kickl: „Medikamente, die großes Potenzial haben“

Neben den Versäumnissen in der Gesundheitspolitik und der „immensen Panikmache“ möchte Kickl auch gerne auch über „eine Vielzahl von Medikamenten, die ein großes Potenzial haben“ reden. Damit sprach der blaue Politiker indirekt auch Ivermectin an. „Wenn man sie richtig anwendet, muss man nicht die gesamte Bevölkerung in die Nadel treiben. Damit können schwere Verläufe ebenso verhindert werden wie eine Erhöhung der Mortalität oder eine Überlastung des Gesundheitssystems“, betonte der FPÖ-Obmann.