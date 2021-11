Mehr als 900 Neuinfektionen in Kärnten erwartet

2G in Krankenhäusern

In den Spitälern der Kabeg gilt für Besucher die 2G-Regel. Das bedeutet, dass nur geimpfte oder genesene Personen Patienten besuchen dürfen. Zudem ist beim Aufenthalt im Krankenhaus eine FFP2-Maske zu tragen. Für geplante ambulante Patienten gilt jedoch die 2,5G-Regel. Es werden also geimpfte bzw. genesene Personen sowie ausschließlich ein PCR-Test akzeptiert. Antigen- oder Wohnzimmertests haben für diesen Bereich somit keine Bedeutung mehr. „Notfälle werden selbstverständlich behandelt und sind von der 2,5-G-Regel ausgenommen“, heißt es in einer Aussendung.