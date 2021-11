Corona-Tests brachten Polizistin Verurteilung ein

Formulare mit Vermerk „negativ“ und Unterschrift versehen

Sie habe immer die Antigentests durchgeführt und die entsprechenden Bestätigungen ausgestellt, so die 35-Jährige. Dafür hatte sie Formulare hergerichtet, die schon mit dem Vermerk „negativ“ und ihrer Unterschrift versehen waren. Diese lagen in ihrem Fach, es fehlten nur noch der Name und das Datum. Eine Kollegin, von der sie gewusst habe, dass sie negativ sei, weil sie zuvor an Corona erkrankt gewesen war, habe eine Testbestätigung gebraucht. Da sie nach einem langen Dienst nach Hause wollte, habe sie ihr das Formular zum Ausfüllen gegeben, ohne den Test vorzunehmen.