PKW-Lenker (49) rammt mehrere Autos und stirbt

Die Unfallaufnahme der bayrischen Polizei ergab, dass der 49-jährige Fahrer auf der Achstraße in Richtung Reutiner Straße unterwegs war. Dort stieß er gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und schob diesen etwa 30 Meter vor sich her, bis er am linken Fahrbahnrand am Gehweg hängen blieb. Der Unfallwagen fuhr noch ein Stück weiter und prallte gegen zwei weitere Autos, die auf einem Parkplatz links neben der Straße abgestellt waren.