How to gurgel: So machen Sie die PCR-Tests richtig

Schritt 5: Testkit abgeben

Den durchgeführten und fertig verpackten Gurgeltest können Sie nun wieder abgeben - in Apotheken und Spar-Filialen stehen Abgabe-Kartons, in die Sie den Test einwerfen können. Tests sollten bis spätestens 15 Uhr abgegeben werden, damit Sie das Ergebnis am nächsten Tag bis 15 Uhr bekommen. In Ausnahmefällen kann die Übermittlung des Resultats mehr als 24 Stunden dauern, mehr dazu hier. Übrigens: Wer sich bei der Registrierung mit Lichtbildausweis legitimiert, bekommt auch ein Grüner Pass-Zertifikat