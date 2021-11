Mit der 2-G-Regel geht es zum Messevergnügen

Impfangebot auf der Messe

Derzeit läuft eine Übergangsfrist, in der mit Erstimpfung und aktuellem PCR-Test ein Messebesuch möglich ist. „Daher können Besucher mit PCR-Test auch einen separaten Eingang nutzen und direkt am Stand der ÖGK ihre Erstimpfung bekommen. Danach geht es für sie kostenfrei auf die Messe“, so Erler über dieses Zuckerl.