Deshalb dauert‘s länger, bis Testergebnis da ist

„Die Resultate der PCR-Gurgeltests sollten innerhalb von 24 Stunden zugesendet werden“, sagt Kärntens Corona-Sprecher Gerd Kurath: „Die Kisten, in denen die Tests gesammelt werden, werden montags bis samstags jeweils um 15 Uhr in den Apotheken und Spar-Filialen abgeholt. Dabei kann es selten aber doch zu Verzögerungen kommen.“ Weil die Tests im Labor nicht einzeln, sondern in Pools ausgewertet werden, kann sich die Zeit bis zum Resultat verzögern, erklärt Kurath: „Gibt es bei einem Pool Auffälligkeiten, so muss jeder Test in diesem Pool noch einmal einzeln analysiert werden. Das dauert natürlich.“