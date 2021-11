Foda? „Schadenfreude würde ich keine empfinden!“

„Krone“: Willkommen in der Heimat - wie fühlt es sich an, gefällt’s am Wörthersee?

Willi Ruttensteiner: Es ist immer wieder schön, in Österreich zu sein. Und Spiele gegen das Heimatland sind doch etwas Besonderes, das habe ich bei unserem letzten Aufeinandertreffen bemerkt. Als die Bundeshymne gespielt wurde, war das emotional für mich, das kannst du nicht kontrollieren, hast du von Kind an in dir drinnen.