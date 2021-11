ÖFB droht Geisterkulisse: Nur 1500 Karten verkauft

Auf großen Zuschauerzuspruch dürfen sich die Österreicher nicht einstellen. Die die neuen Corona-Vorschriften (2G), die Jahreszeit, der Spielort und auch die jüngsten Leistungen haben Spuren hinterlassen. Für das Israel-Spiel am Freitag waren laut ÖFB-Angaben zu Wochenbeginn erst knapp 1500 Karten verkauft. „Wir haben lange Zeit Geisterspiele gehabt“, erinnerte Schaub an die Rückkehr des Fußballs in der Corona-Pandemie. „Von dem her freut man sich über jeden einzelnen Zuschauer, der da ist und uns anfeuert.“