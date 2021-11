ÖFB-Team trainierte (beinahe) in Vollbesetzung

Gegen Israel gelte es, „in der Defensive die Individualfehler zu minimieren oder am besten ganz abzustellen“. Chancen hätte man sich auch beim enttäuschenden 2:5 im September in Haifa genug erarbeitet. Sich selbst sieht der Defensiv-Allrounder trotz zuletzt spärlicher Einsätze bei Eintracht Frankfurt gut in Schuss. „Ich denke, dass ich mit meiner Erfahrung und mit meinen physischen Voraussetzungen, an denen ich weiter hart arbeite, immer auf einem sehr guten Level bin.“ Ilsanker hofft auf einen positiven Abschluss der WM-Quali. „Wir haben nichts mehr zu verlieren, sondern nur noch zu gewinnen an Selbstbewusstsein.“