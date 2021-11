Schöttel: Zukunft von Foda hängt von Klagenfurt ab

„Wir haben bis jetzt in der WM-Qualifikation enttäuscht“, sagte Schöttel. Seine Gesamtbeurteilung, auf die auch der neue ÖFB-Präsident Gerhard Milletich in der Teamchef-Frage hohen Wert legt, will er aber erst nach deren Abschluss abgeben. Schöttel: „Man muss sich die gesamte Qualifikation anschauen, warum was nicht so funktioniert hat. Ein Fünftel dieser Qualifikation findet noch statt.“