Nicht geimpft: Spital schickte Patienten weg

2-G-Regel gilt nur für Krankenhaus-Besucher

Die letztgültigen Zutrittsbestimmungen in die Spitäler der Landeskliniken (SALK) hat man allen Mitarbeitern am Dienstag per Mail noch einmal geschickt. Diese besagen: In Notfällen dürfen Patienten immer ins Spital, bei geplanten Terminen gilt die 2,5-G-Regel. Für Besucher gelten neben zeitlichen Beschränkungen die 2-G – also geimpft oder genesen.