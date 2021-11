Wenn das Gehirn beim Sport erschüttert wird

Fußball ist der einzige Sport, bei dem das Spielgerät mit dem Kopf bewegt wird. Doch die Gefahr einer Gehirnerschütterung betrifft viele weitere Sportarten. „Ein großer Teil der Kopfstöße erfolgt meist symptomlos und wird deshalb häufig nicht sofort erkannt“, sagt Martin Rinderer, Ernährungscoach am Olympiazentrum Vorarlberg. Das sei in über 90 Prozent der Fälle so.