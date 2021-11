Mehr Betten für Covid-Patienten in oö. Spitälern

Hier kommen die PCR-Tests

Ausgebaut werden auch die Testkapaziäten: Ab Mittwoch gibt´s zusätzliche PCR-Testmöglichkeiten in sieben Standorten, 35 in Summe. Und in den Bezirken Braunau, Freistadt, Ried und Schärding gibt´s am Mittwoch Gurgeltests zum Abholen - am Ende soll das Gurgeltesprogramm landesweit ausgebaut sein mit 100.0000 PCR-Testsets. Es folgen in der nächsten Woche: Eferding, Grieskirchen, Perg, Rohrbach, Urfahr Umgebung. Eine Woche später: Kirchdorf, Wels-Stadt, Wels-Land, Linz-Land, Steyr-Stadt, Steyr-Land. Und dann wird das „Alles gurgelt“-Programm in den Bezirken Gmunden, Vöcklabruck und Linz abgelöst. Auch Spar startet diese Woche mit der Ausgabe von 100.0000 PCR-Testsets, in jedem sind zehn Stück enthalten.