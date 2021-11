EU setzt Visa-Erleichterung mit Belarus teils aus

EU: Lukaschenko schleust Flüchtlinge in die EU

Die EU erkennt die Präsidentschaftswahl in Weißrussland vom August 2020 nicht an und wirft Machthaber Alexander Lukaschenko unter anderem vor, Menschenrechtsverletzungen gegen das eigene Volk zu begehen. Zudem lässt er nach Ansicht der EU gezielt Menschen aus Krisenregionen wie Afghanistan und dem Irak einfliegen, um sie dann in die EU zu schleusen.