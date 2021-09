10.000 Migranten wollen über Weißrussland in EU

Die angespannte Situation um Flüchtlinge an der weißrussischen Grenze spitzt sich weiter zu: In Weißrussland halten sich derzeit 10.000 Migranten aus Krisenregionen auf, die auf eine Passage in die EU hoffen, schätzt der polnische Grenzschutz. Das Regime von Machthaber Alexander Lukaschenko habe sie ins Land gebracht, um sie nach kurzem Aufenthalt an die Grenze von Litauen, Lettland und Polen zu bringen, sagte der Kommandant des Grenzschutzes, Generalmajor Tomasz Praga, am Montag. Die Zahl der illegalen Grenzübertritte steigt.