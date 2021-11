Hunderte Flüchtlinge marschieren Richtung Polen

Einem Bericht der weißrussischen Nachrichtenagentur Belta zufolge marschiert derzeit eine Gruppe von Hunderten Flüchtlingen in Richtung polnischer Grenze. Die Bilder gleichen jenen des Jahres 2015, als sich an Österreichs Grenzen Ähnliches abspielte: Migranten schleppen ihr spärliches Hab und Gut mit sich und hoffen, auf diesem Weg in die Europäische Union zu gelangen. Das Militär des autoritär geführten Weißrussland beteuerte am Montag, die Sicherheit zu gewährleisten, dafür habe man bereits „alle notwendigen Maßnahmen“ ergriffen.