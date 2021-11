Hacker melden erste Erfolge beim Knacken der PS5

In beiden Fällen seien keine Hardware-Modifikationen erfolgt, berichtet das IT-Portal Heise.de. Vor allem die Meldung von „failoverflow“, wo man schon seit Jahren PlayStation-Konsolen knackt, sorgt für Aufsehen. Gelingt es den Hackern, mit den Schlüsseln tiefer in die Konsole vorzudringen, könnte in Zukunft ein sogenannter „Jailbreak“ möglich werden, durch den sie beispielsweise eigene Software auf der PS5 laufen lassen könnten.