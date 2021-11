Costa Rica führt 1G-Pflicht bei der Einreise ein

Nur wenige Ausnahmen von 1G-Pflicht

Ausgenommen von der 1G-Pflicht sind lediglich Banken, Supermärkte und Apotheken. Bis die neue Regel am 8. Jänner in Kraft tritt, gilt einer Übergangsphase, in der Hoteliers, Restaurant- und Geschäfteinhaber selbst entscheiden dürfen, ob sie ungeimpften Personen Zutritt gewähren. Sobald Ungeimpfte eingelassen werden, reduziert sich die maximale Auslastung um die Hälfte.