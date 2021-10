Österreich will vorerst keine mRNA-Vakzine spenden

Die Impfkampagne ist in Österreich ins Stocken geraten - es liegen rund vier Millionen Dosen auf Lager. Doch an eine große Spendenaktion für ärmere Länder denkt die Regierung vorerst nicht. Bei den Beständen handle es sich überwiegend um mRNA-Impfstoffe, die „großteils für die dritte Impfdosis sowie für weitere Erst- und Zweitimpfungen gebraucht“ würden, erklärte das Gesundheitsministerium. Größere Impfstoffspenden seien daher erst ab nächstem Jahr denkbar. Lediglich das in Kritik geratene Vakzin von AstraZeneca wird verschenkt.