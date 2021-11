Deutsche kracht am Gletscher in Skilehrer-Gruppe

Mit dem Start der Wintersaison auf den heimischen Gletschern beginnt nun auch wieder die Zeit der schweren Skiunfälle: Am Pitztaler Gletscher in Tirol krachte am Sonntag eine Deutsche in eine ganze Gruppe von Skilehrern, die dort eine Ausbildung absolvierten. Die 49-jährige Frau erlitt dabei erhebliche Kopfverletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden.