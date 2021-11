Beinschab: „Kenne Kurz nur vom Vorbeigehen“

Um exakt 6.43 Uhr wurde die 37-Jährige in ihrer Wohnung in Wien-Döbling verhaftet - und am nächsten Tag um 18.15 Uhr aus dem Polizeiarrest freigelassen. Wie das Protokoll vermerkt, wurden der unter Untreue-Verdacht stehenden Beinschab Reise- und Impfpass, sieben Schlüssel, ein Handy und eine optische Brille abgenommen.