Meta plant KI-Rechenzentrum von Größe Manhattans

Rechenzentren, die den Kernteil von Manhattan ausfüllen könnten – mit dieser Vision will der Facebook-Konzern Meta in Führung bei Künstlicher Intelligenz gehen. Dafür werde man „Hunderte Milliarden Dollar“ investieren, so Meta-Chef Mark Zuckerberg. Für dieses Jahr veranschlagte Meta bisher Investitionen von mehr als 70 Milliarden Dollar.