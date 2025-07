Schumacher teilt aus: „Ist ein absolutes No-Go!“

Zwar gelang Stroll in Silverstone mit seinem siebten Platz ein sportlicher Achtungserfolg. Doch am Ende blieb nicht nur dieser in Erinnerung. Gegen Ende des Rennens verlor der Kanadier noch einige Plätze und damit auch eine absolute Spitzenplatzierung. Beim Aston-Martin-Piloten sorgte dies zu Rennende für Frust und so platzte es aus ihm heraus: „Dieses Auto ist das schlechteste Stück Scheiße, das ich je gefahren bin.“