NS-Devotionalien im Kinderzimmer: Rekrut im Visier

Hausdurchsuchung bei Oma und Opa zu Hause

Ein junger Rekrut muss sich deswegen am Mittwoch in Graz den Geschworenen stellen. Er verschickte aber nicht nur zahlreiche, mehr als bedenkliche Bilddateien (Arnold Schwarzenegger in ein Foto hinein retuschiert mit Adolf Hitler und den Worten „mein Führer“), er hortete in seinem ehemaligen Kinderzimmer im Haus seiner Großeltern auch Unmengen Erinnerungsstücke an den Nationalsozialismus. Aber auch an seiner neuen Wohnadresse wurden die Ermittler schnell fündig.