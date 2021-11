19-Jähriger drehte vor Lokal in Ried völlig durch

Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Ried beschädigte am Samstag gegen 0.10 Uhr auf bislang unbekannte Weise ein Fenster eines Lokals in Ried, wodurch dieses zersprang. Grund für die Sachbeschädigung war die Nichtgewährung des Einlasses in das Lokal. In weiterer Folge verhielt er sich trotz mehrmaliger Abmahnungen gegenüber den Organen der öffentlichen Aufsicht, welche zum Tatzeitpunkt mit Corona-Kontrollen beschäftigt waren, äußerst aggressiv.