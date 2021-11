Staffel aus OÖ sprintet bei „Wetten, dass?“ mit

Helene Fischer wird auf Thomas Gottschalks Wettcouch sitzen, dazu Udo Lindenberg und ABBA. Einen wahren Starauflauf wird es am Samstagabend bei der Jubiläumsshow von „Wetten, dass?“ geben, wenn das ZDF den 40. Geburtstag des 2014 eingestellten Show-Klassikers mit einer Jubiläumsshow feiert. Mittendrin: Vier Athleten (plus zwei Ersatzläufer) von Österreichs erfolgreichstem Leichtathletikverein, der OÖ Zehnkampf Union! „Das ZDF ist an den Verband herangetreten, der an uns. Das ist eine tolle Sache und eine Ehre“, so Obmann Roland Werthner, dessen Verein zuletzt achtmal in Serie Österreichs erfolgreichster LA-Klub war, auch in den Staffel-Bewerben top ist.