Nach Abmeldung: 117 Kinder zurück im Unterricht

Mehr positive PCR-Tests

Am ersten Testtag nach den Herbstferien wurden in den Schulen in fünf Bundesländern bereits 1400 positive PCR-Tests registriert; in Wien gaben am Mittwoch 668 Schüler einen positiven Test ab, in Oberösterreich waren es 415. In der Woche vor den Ferien waren es noch 350 gewesen.