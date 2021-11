Mühlviertler Zahnarzt (55) blitzte mit Berufung ab

Der Mediziner war am 10. Oktober 2020 festgenommen worden, nachdem er in einem Lokal in Aigen-Schlägl weibliche Gäste belästigt haben soll. Als Polizisten einschritten, kam es zu einer Rangelei, bei der mehrere Beamte verletzt wurden. Der Zahnarzt widersetzte sich der Festnahme, wollte sich auch keine Handfesseln anlegen lassen. „Ich fi... euch beide, ich bringe euch um“, drohte er zwei Beamten. Auch, dass er Corona habe und sie anspucken wolle, behauptete er: „Wenn du Kinder hast, sind sie bald tot“, kündigte er einem der Beamten an.