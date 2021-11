Gewalttätiger 17-Jähriger stand wieder vor Gericht

„Na, was sagen Sie zu den Vorwürfen?“, will Richter Dietmar Nußbaumer vom Beschuldigten wissen. Der wiederum begründet sein Verhalten damit, aufgrund einer Tage zuvor erlittenen Fehlgeburt der Freundin gesoffen zu haben. Was der Richter als Begründung nicht gelten lässt. „Schauen Sie, Alkohol ist kein Milderungsgrund, sondern ein Charaktermangel. Außerdem, was können die Opfer dafür, dass Ihre Freundin eine Fehlgeburt hatte?“