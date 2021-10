Brutaler Schläger (17) verletzt zwei junge Männer

Wilde Szenen spielten sich in der Nacht auf Samstag in der Gegend rund um den Dornbirner Bahnhof ab. Ein 17-jähriger Gewalttäter schlug zwei Männer ins Gesicht - beide wurden schwer verletzt. Die Polizei konnte den Übeltäter dingfest machen und ihn in die Justizanstalt Feldkirch einliefern.