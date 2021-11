CL-Premierentor hätte schöner nicht sein können

Die 30. Spielminute, Salzburgs Mo Camara hatte eben einen Freistoß aus aussichtsreicher Position herausgeholt. Innenverteidiger Maximilian Wöber macht sich bereit, läuft an - und zwirbelt den Ball nahe an der Perfektion über die Mauer ins Netz. Wolfsburg-Goalie Casteels ist mit dem linken „Pratzerl“ noch dran (war der Ball haltbar?), kann die Wuchtel aber nicht mehr vor der Linie zurück ins Spielfeld bugsieren - Tor. Es ist das 1:1, nachdem Salzburg früh in Rückstand geraten war.