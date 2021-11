Adeyemi: „Ich bin extrem enttäuscht von mir!“

Rasmus Kristensen (Salzburg-Spieler): „Wir sind nicht zufrieden, aber unser Spiel, unsere Leidenschaft, unsere Qualität war schon top. Es war heute nicht in unserer Richtung, aber so ist Fußball. Es waren die Kleinigkeiten, die heute nicht gepasst haben. Die waren heute nicht für uns. Aber wir können stolz sein, wir haben super gespielt, wir haben es super gemacht. Wir müssen es besser machen, wir müssen schärfer sein. Jetzt haben wir noch zwei Finali in der Gruppe, wir müssen es besser machen. Das ist Champions League. Du kannst ein Spiel verlieren, das ist ganz normal.“