Amokfahrt mit über 200 km/h auf der Westautobahn

„Ich war in einer Manie. Ich fühlte mich unbesiegbar“, versucht der 33-Jährige vor Gericht zu erklären, was bei der Verfolgungsjagd über die Westautobahn von Vorchdorf bis Haid in ihm vorgegangen ist. Es gab Streit mit der rumänischen Freundin, die ihm 10.000 Euro abgeknöpft hatte, seine Tabletten habe er zwar genommen, „aber es waren zu wenige“. Das Polizeiauto habe er bei voller Fahrt auf der A1 abgedrängt, weil er Angst gehabt hätte. Wäre er zurechnungsfähig gewesen, stünde er nun wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung und Widerstand gegen die Staatsgewalt vor Gericht.