Bub (10) nach Unfall mit Alkolenker im Spital

Bei zwei Promille steigt Unfallrisiko ums 35-fache

Mit in die Statistik aufgenommen wird auch der Unfall am Montagabend in St. Johann am Walde. Gegen 20.20 Uhr verlor ein 32-jähriger Einheimischer auf der Sonnleitner Landesstraße die Kontrolle über seinen Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zu einem frontalen Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 43-Jährigen aus Mauerkirchen. Beide Lenker und der zehnjährige Sohn der Frau mussten nach dem Unfall in Krankenhäuser eingeliefert werden. Sie dürften laut Polizei alle mit leichten Verletzungen davon gekommen sein. Der Verursacher hatte beim Unfall 2,04 Promille intus.