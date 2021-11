Kocher: 2,5G am Arbeitsplatz noch nicht fix

Die seit 1. November geltende 3G-Pflicht am Arbeitsplatz wird offenbar auch bei weiteren Verschärfungen und dem Auslösen der Stufe 3 des Pandemie-Stufenplans der Regierung weiterhin gelten. Arbeitsminister Martin Kocher betonte nämlich am Dienstagvormittag, dass der Stufenplan mit den Bestimmungen am Arbeitsplatz nicht verknüpft sei. Dazu müsste das Gesundheitsministerium die Verordnung ändern.