3G am Arbeitsplatz: Großer Ansturm auf Teststraßen

Vor den Grazer Apotheken, die Corona-Tests durchführen, bildeten sich teils lange Schlangen, egal ob in der Heinrichstraße, in der Annenstraße oder am Jakominiplatz. Immerhin erst gut 70 Prozent der erwachenen Bevölkerung in der Steiermark sind geimpft, ein gutes Drittel muss nun regelmäßig testen, um am Arbeitsplatz erscheinen zu können. Derzeit gelten auch noch Antigentests, bald werden laut Minister Wolfgang Mückstein aber nur noch PCR-Tests akzeptiert.