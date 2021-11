Weinlese ist vorbei, jetzt darf gefeiert werden

Genuss zum Entspannen

Nach der zeitaufwendigen Lese und der noch bevorstehenden Arbeit im Keller darf aber ein wenig gefeiert werden. Nach einem Jahr Pause laden die Winzer in Lutzmannsburg zum Verkosten ein. Am Samstag, 6. November, ist es erneut so weit. Zwischen 13 und 21 Uhr dürfen interessierte Gäste von einem Betrieb zum nächsten marschieren und erlesene Tropfen probieren.