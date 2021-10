Ungeimpften das Gehalt kürzen, Herr Hacker?

Viele Wiener Regeln sind ja ein Widerspruch in sich. Ich darf ungeimpft nicht in die Disco, aber der Barkeeper, der alle Gäste versorgt, darf sehr wohl ungeimpft sein, weil ein PCR-Test reicht. Das verstehe ich nicht.

Wir brauchen ja auch Spielregeln, die mit anderen Gesetzen kompatibel sind. Ich bedauere das sowieso, dass wir seit ewigen Zeiten über 3G am Arbeitsplatz reden, aber die Bundesregierung nichts weitergebracht hat. Und ich verstehe auch nicht, was da so schwierig sein soll, sich mit den Sozialpartnern zusammenzusetzen und die zentralen arbeitsrechtlichen Fragen zu klären. Wir hören ständig nur Ankündigungen.