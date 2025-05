Babler hat für steirischen Landesrat keine Zeit

Dass SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler ein gefragter Mann ist, mitunter sogar als Hochzeitsredner im Ausland, bringt das neue Amt mit sich. Gerade in den ersten Monaten ist für Vertreter vieler Institutionen Klinkenputzen im Ministerium des Oberroten (Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport) angesagt. Auch der steirische ÖVP-Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl wollte mit sich Babler in dessen Funktion als Kulturminister austauschen, um über Herausforderungen im Ressort und mögliche gemeinsame Initiativen zwischen Bund und Land Steiermark beraten – das ist so üblich und gut gepflegter Brauch.