Wiener Hotelbetrieb setzt auf Vier-Tage-Woche

Vorteil gegenüber anderen Branchen

Das Hotel Zeitgeist in der Sonnwendgasse 15 in Favoriten geht daher neue Wege. „Ab November bieten wir unseren Mitarbeitern die Möglichkeit einer Vier-Tage-Woche“, so General Manager Andreas Purtscher und bestätigt den Trend, „die Arbeitszeiten sind für potenzielle Mitarbeiter in Vorstellungsgesprächen besonders wichtig. Daher bieten wir nun diese flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten.“ Die Mitarbeiter können sich künftig freiwillig entscheiden, ob sie ihre bis zu 40 Stunden pro Woche in vier Tagen abarbeiten und dafür dann drei Tage in der Woche freihaben möchten.