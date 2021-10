Wirte befürchten Flaute an Festtagen im Dezember

In das Jahr 2021 rutschten wir eher spaßbefreit - immerhin herrschte da gerade Lockdown inklusive Ausgangsbeschränkungen. Statt knallende Sektkorken und Walzer-tanzende Menschen um Mitternacht auf der Straße zu sehen, war Wien wie leer gefegt. Und auch in diesem Jahr wird die ausgelassene Stimmung in der Innenstadt fehlen. Denn der Silvesterpfad - bei dem 750.000 Menschen feiern - wurde, wie berichtet, abgesagt. Laut dem Veranstalter sei ein Event in dieser Größe bei der volatilen Infektionslage nicht möglich zu organisieren.