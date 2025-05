Unmut auf Stationen wegen neuer Zulagen

Unstimmigkeiten gibt es derzeit auf so manchen Stationen in Spitälern und Pflegeeinrichtungen des Wiener Gesundheitsverbundes. Grund dafür sind Gehaltserhöhungen, was ja grundsätzlich positiv ist, wäre da nicht eine Gruppe, die anscheinend vergessen wurde: die Stationsleitervertreter. Während die Führungskräfte im Bereich der Pflege sowie der MTDG-Berufe (inklusive Leitungen der Hebammen, medizinische Assistenzberufe und Lehrkräfte im Gesundheitswesen) ab 1. Juni eine monatliche Zulage von 350 bis 600 Euro brutto bekommen.