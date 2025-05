ESC-Hype! Hotels sind schon fast ausgebucht

Der Eurovision Song Contest 2026 könnte nach Oberwart kommen! Was für viele wie ein Märchen klingt, sorgt in der Region schon jetzt für große Aufregung und das nicht nur bei Oberwarts Bürgermeister Georg Rosner, der seine Stadt ins Rennen gebracht hat. Der Traum von Europas größtem Musikspektakel vor der Haustüre versetzt auch den Tourismus im Kurort Bad Tatzmannsdorf in Jubelstimmung.