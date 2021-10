Kletterer stürzte in Osttirol zehn Meter ins Seil

Der 20-Jährige war mit zwei Kollegen am Großen Hexenkopf in der Venedigergruppe unterwegs, als es zum folgenschweren Zwischenfall kam. „Beim Errichten einer neuen Kletterroute in der Südwand brach eine Zwischensicherung aus dem Fels und der Mann stürzte etwa zehn Meter in das Seil“, heißt es vonseiten der Exekutive.