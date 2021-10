Nach Coups in Tirol: Einbrecher an Grenze entlarvt

Einbrüche im Zillertal und Bezirk Kufstein

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könne zumindest davon ausgegangen werden, dass die beiden Verdächtigen in eine Firma in Aschau im Zillertal eingebrochen und dort die Kettensägen gestohlen haben. Zudem sollen die Rumänen in einem Sportheim und beim Tennisclub in Uderns zugeschlagen haben.