Alkolenker verursachte Auffahrunfall auf der A1

Der Unfall ereignete sich auf der A1 am rechten Fahrstreifen in Richtung Salzburg. Beim Unfall verletzte sich niemand. Der Alkotest ergab, dass der Pkw-Lenker 1,84 Promille hatte. Die Polizisten nahmen den Führerschein ab und zeigen den Mann an. Der Anhänger und der Pkw waren nicht mehr fahrbereit.